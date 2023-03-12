В Эстонии арестовали трех пророссийских активистов

Харьюский уездный суд Эстонии арестовал на два месяца лидера движения Koos Айво Петерсона, а также его соратников Дмитрия Роотса и Андрея Андронова. Об этом сообщает Postimees.

Всех троих подозревают в совершении преступлений против Эстонии. Детали уголовного дела не раскрываются, однако речь идет о связях активистов с Россией, отмечает издание.

Айво Петерсон участвовал в парламентских выборах, которые прошли в республике 5 марта 2023 года. Перед этим он ездил в оккупированный Донецк, а потом посетил Москву, где встретился с одним из главных российских пропагандистов Владимиром Соловьевым.

Член Koos Олег Иванов заявил, что активисты движения будут добиваться освобождения своих соратников. Он добавил, что члены организации собираются учредить политическую партию и арест Петерсона этому не помешает.



Источник: Postimees

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