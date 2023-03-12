Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста на два года. Из-за этой реформы в стране с января проходят массовые протесты

Французский сенат проголосовал за повышение пенсионного возраста до 64 лет, сообщает Reuters. Против этой реформы последние несколько месяцев выступают тысячи французов.

За принятие законопроекта проголосовали 195 сенаторов, 112 высказались против. Теперь реформу рассмотрит комитет, состоящий из законодателей верхней и нижней палат парламента. Вероятно, это произойдет в среду 15 марта. Если комитет утвердит текст документа, то уже вскоре в парламенте состоится финальное голосование.

Впрочем, результаты голосования в нижней палате все еще не очевидны, потому что там сторонникам реформы не хватает голосов. Тем не менее, в случае неудачи правительство все еще сможет «протолкнуть» текст без парламентского голосования. Согласно статье 49.3 конституции, исполнительная власть может принудительно принять любой закон без согласования с законодателями. Это можно сделать в случае, если парламент не проголосует за вотум недоверия.

В субботу в городах Франции на улицы вышли около 360 тысяч протестующих. Самый массовый митинг против пенсионной реформы прошел во вторник 7 марта — тогда в демонстрациях приняли участие более миллиона французов. Лидеры профсоюзов объявили общенациональную забастовку: они призывают Эммануэля Макрона отказаться от реформы.

Повышение пенсионного возраста было одним из ключевых пунктов предвыборной кампании французского президента. В первый раз он пытался провести реформу в 2019 году, однако тогда — на фоне массовых протестов — правительство временно отказалось от законопроекта.

Источник: Reuters

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