21-летнего жителя Тюмени приговорили к трем годам лишения свободы за попытку уехать воевать на стороне Украины

Белгородский областной суд в конце января приговорил к трем годам колонии юношу, который пытался уехать воевать за Украину. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на белгородское управление ФСБ.

Речь идет о 21-летнем уроженце Салехарда, бывшем сотруднике «Яндекс.Еды» из Тюмени по имени Максим, сообщает «Медиазона». В феврале прошлого года он вышел на пикет с плакатом «Вместо фантомных нацистов на Украине гибнут невинные люди», а после этого, не предупредив семью, уехал в Белгородскую область.

Молодого человека задержали в апреле 2022 года. Как писал телеграм-канал SHOT, это якобы произошло в тот момент, когда он с вещами и сухпайком шел по железнодорожным путям в Белгороде в сторону Украины.

На юношу завели уголовное дело по статье о приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК). Вскоре агентство РИА Новости опубликовало видео, на котором молодой человек в толстовке с логотипом «Яндекс.Еды» говорит, что он собирался вступить в тероборону Украины, «чтобы заработать денег».

26 апреля его арестовали. На ютуб-канале Белгородского областного суда опубликовали ролик с небольшим интервью Максима. Его лицо было размыто, а голос изменен. На видео юноша говорил: «Я смотрю только украинскую пропаганду, смотрел только на одну сторону медали и слушал людей, которые были твердо уверены в правоте украинской стороны. Я не думал, что на той стороне в большей массе преобладают националистические группировки, и не думал, что ситуация совсем другая».

Пятеро знакомых юноши, с которыми пообщалась «Медиазона», предположили, что он сказал это в результате оказанного на него давления. Мать и бабушка, впрочем, предположили, что Максим не смотрел телевизор и поэтому «ошибочно» полагал, что Россия начала в Украине войну, а потом якобы понял, что был неправ.

Источники: РИА Новости, «Медиазона» (2), SHOT

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