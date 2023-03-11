За чертой бедности в России живут 10,5% населения. Это исторический минимум

В России 15,3 миллиона человек или 10 с половиной процентов населения живут за чертой бедности, следует из отчета Росстата за 2022 год. По данным «Интерфакса», это исторический минимум.

В 2021 году число россиян, живущих за чертой бедности, составляло 16 миллионов человек — это 11 процентов населения. При этом в отчете отмечается, что «граница бедности» по итогам 2022 года составила 14 тысяч 674 рубля в месяц против 12 тысяч 900 рублей в 2021 году.

Самый высокий уровень бедности в стране был зафиксирован в первом квартале прошлого года. Так, по данным Росстата, под эту категорию попадало 20,9 миллиона человек или 14,3 процента населения страны.

С 2021 года Минтруд начал считать уровень бедности в России по новой методике, которая предполагает, что прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда вычисляются не из минимального набора потребления, а по медианному среднедушевому доходу. В том же году, благодаря новой системе подсчетов, бедных в России стало на три миллиона меньше, чем в 2020 году.

В начале 2023 года агентство Bloomberg предположило, что резкое снижение числа бедных в третьем квартале прошлого года может быть связано с выплатами участникам войны в Украине, включая компенсации членам семей убитых военных. Эксперты тогда отмечали, что беднейшие россияне стали единственной группой, чей рост доходов в 2022 году вдвое превысил скачок инфляции.

Источник: Росстат, Bloomberg

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