В США произошло крупнейшее банковское банкротство с 2008 года. Рухнул Silicon Valley Bank

В США обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank. Это один из крупнейших американских банков, который являлся главным кредитором технологических стартапов Кремниевой долины.

Американские медиа называют это крупнейшим банкротством финансового учреждения в стране со времен кризиса 2008 года.

8 марта после неудачной операции с ценными бумагами банк объявил, что дополнительно продает акции на сумму 2,25 миллиарда долларов. После этого клиенты начали выводить свои деньги из-за сомнений в финансовой устойчивости организации. Всего за один день вкладчики забрали со счетов 42 миллиарда долларов.

На следующий день акции Silicon Valley Bank рухнули на 60 процентов, а уже 10 марта американский регулятор был вынужден объявить о банкротстве банка, причем не дожидаясь закрытия торгов на бирже. На активы кредитной организации наложили арест.

Silicon Valley Bank входил в двадцатку крупнейших американских коммерческих банков и сотрудничал почти с половиной всех венчурных технологических и медицинских компаний в стране. На конец прошлого года общий объем его активов составлял 209 миллиардов долларов. При этом, сообщается, что 89 процентов вкладов на общую сумму 175 миллиардов долларов не были застрахованы.

Источники: Associated Press, Reuters, FDIC

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