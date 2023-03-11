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В Дагестане участника акции против мобилизации приговорили к полутора годам колонии 

13:42 • 11.03.2023

Советский районный суд Махачкалы приговорил участника акции против мобилизации Адама Гаджиева к полутора годам колонии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Гаджиева признали виновным по статье о применении неопасного для жизни насилия к представителю власти. В чем конкретно обвиняют мужчину — неизвестно. Приговор огласили еще 10 февраля. Гаджиев находится в СИЗО с 28 сентября 2022 года. 

Его защита обжаловала приговор.

После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил мобилизацию в 40 городах России прошли акции протеста, на которых задержали более 1300 человек. 

25 и 26 сентября 2022 года на акциях против мобилизации в дагестанских Махачкале и Хасавюрте были задержаны около 200 человек. Как сообщало «ОВД-Инфо», для разгона протестующих силовики применяли электрошокеры, дубинки и перцовые баллончики.

Источник: «ОВД-Инфо»

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