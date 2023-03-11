Политик Андрей Пивоваров рассказал за что его дважды отправляли в ШИЗО 

Бывший глава «Открытой России» Андрей Пивоваров рассказал, что его дважды помещали в ШИЗО. Первый раз это произошло в СИЗО Петрозаводска, а второй — в колонии в Сегеже. Письмо политика опубликовали его соратники в телеграм-канале «Команда Пивоварова».

В нем он рассказал, что до первой половины срока у него не было ни одного выговора, а теперь он «стал злостным нарушителем».

«Первое ШИЗО получил еще в Петрозаводском СИЗО, а потом уже из сегежского ШИЗО писал объяснения на рапорты о том, что посмел снять куртку во время зарядки, и о том, что плохо убрал камеру, в которую попал только утром. Следы ремонта в ней сохранились с давних пор, и потому убрать ее чисто физически возможности не было», — рассказал политик.

По его словам, 30 января его на два месяца поместили в ПКТ — это помещение камерного типа, так называемая «тюрьма в тюрьме», одиночная камера для особо злостных нарушителей тюремного режима, условия содержания в которой практически не отличаются от штрафного изолятора.

«Приятного тут мало, условия трудно назвать комфортными. Кровать пристегивается к стене с 5 утра до 21 вечера. Ручку дают по расписанию, личных вещей нет, а точнее тут вообще почти ничего нет. Но отношусь к этому философски, надо выживать, продержимся», — написал Пивоваров.

Он также пожаловался, что администрация колонии держит его в полном информационном вакууме. По его словам, по радио играет только музыка, телевизора нет, а обычная переписка ему запрещена.

«Есть Зона-телеком. Это сервис распечатает ваши письма в Туле (!) и отправят мне Почтой России. Займёт это каких-то 14-16 дней правда», — рассказал политик.

Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Петербурга 31 мая 2021 года, позже суд Краснодара поместил его в СИЗО. В июле 2022 года экс-главу «Открытой России» приговорили к четырем годам колонии, а также на восемь лет запретили ему заниматься общественно-политической деятельностью.

По версии следствия, Пивоваров в августе 2020 года разместил около 30 постов в фейсбуке, которые содержали «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации.

ИК-7 в Сегеже, в которой Пивоваров отбывает срок, стала широко известна после того, как в 2016 оказавшийся там политический активист Ильдар Дадин заявил о пытках. Тогда он утверждал, что «каждый приехавший туда проходил через пытки — подвешивание, избиение и опускание головой в унитаз».

После этого против руководства колонии были возбуждены уголовные дела. В 2019 году бывшего начальника ИК-7 Сергея Коссиева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о превышении полномочий.

Источник: «Команда Пивоварова»



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