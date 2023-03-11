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Лондон призвал спонсоров Олимпийских игр не допустить российских спортсменов к соревнованиям даже под нейтральным флагом 

12:33 • 11.03.2023

Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр и призвали их не допустить участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Париже в 2024 году даже в нейтральном статусе. Об этом пишет The Guardian. 

Такие письма министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер направила, в частности, компаниям Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. 

«До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», — говорится в обращении.

Фрейзер подчеркнула, что спорт и политика в России и Беларуси «тесно переплетены», а также добавила, что режимам этих стран «нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях».

В конце января 2023 года Международный Олимпийский комитет предложил допустить до соревнований российских и белорусских спортсменов. Для участия в нейтральном статусе им необходимо будет соблюсти ряд условий, в том числе не поддерживать войну в Украине. 

10 марта Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под своей эгидой, позволив тем самым пройти отбор на Олимпиаду.

Источник: The Guardian

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