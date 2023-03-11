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Католическая церковь Германии начнет благословлять однополые пары, но только в 2026 году

11:50 • 11.03.2023

Католическая церковь Германии будет благословлять однополые браки. В поддержку этого решения высказались 93 процента участников съезда католической церкви ФРГ во Франкфурте-на-Майне, пишет Deutsche Welle. 

Издание также сообщает, что рекомендацию о скорейшей разработке и введении адаптированной литургии также поддерживают более 80 процентов немецких епископов. Решение вступит в силу в марте 2026 года.

В документе, который называется «Благословение любящих друг друга пар», отмечается, что отказ благословлять отношения двух людей, которые «желают реализовать партнерство в любви, обязательствах и ответственности друг перед другом и перед Богом», является дискриминацией, так как не может быть «убедительно обоснован в теологическом плане».

Однополые браки легализовали в Германии в 2017 году. В 2020-м папа Франциск поддержал однополые союзы в светской жизни, отметив, что «гомосексуалы имеют право на семью». 

Источник: Deutsche Welle

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