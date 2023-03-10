«Верховные суды» самопровозглашенных ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военнослужащим. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданскими 

Так называемые Верховные суды самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик вынесли приговоры троим украинским военнослужащим по делам о жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля приговорили к восьми с половиной, 13 и 18 с половиной годам лишения свободы соответственно.

Как сообщили в СК, 23 марта 2022 года Похозей, будучи командиром группы полка «Азов» и находясь в Мариуполе, якобы ударил местную жительницу прикладом автомата, а также нанес несколько ударов ногами. В сообщении ведомства отмечается, что Похозей признал вину.

Буткевич, который был командиром взвода в отдельном специальном батальоне «Берлинго» ВСУ, по версии СК, 4 июня 2022 года в Северодонецке выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома. По данным следствия, в результате пострадали двое гражданских.

«В ходе следствия Буткевич полностью признал вину, раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении СК.

Военнослужащего полка «Азов» Владислава Шеля «суд» признал виновным в том, что в марте прошлого года, он как минимум пять раз выстрелил из автомата в пожилого мужчину. СК отмечает, что мужчина успел пригнуться и выжил.

Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Власти Украины пока не комментировали эти приговоры.

Источник: Следственный комитет

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