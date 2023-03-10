В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, который якобы пытался принять участие в войне на стороне Украины

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, якобы пытавшегося отправиться воевать на стороне Украины. Об этом сообщает местное издание NewsNN.

По данным ФСБ, нижегородец «сотрудничал на конфиденциальной основе с представителями украинских спецслужб, пытаясь встать на сторону соседней страны в вооруженном противостоянии».

Имя арестованного не называется. Он якобы признал вину.

По статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК) ему грозит до 8 лет лишения свободы. Что именно сделал нижегородец — неизвестно.



Источник: NewsNN

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