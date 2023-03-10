В московской школе старшекласснику в драке пробили голову. Все произошло на глазах учителей, которые не вмешались и не вызвали экстренные службы

В средней школе в Новокосино подрались два десятиклассника. Все происходило на глазах учителей, но они не вмешались, а разнять дерущихся пытались лишь другие ученики.

В результате один из мальчиков получил тяжелые травмы. В больнице у него диагностировали перелом лобной кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Сейчас его готовят к срочной операции.

Преподаватели, наблюдавшие за дракой, не только не пытались ее прекратить, но и не вызвали скорую и полицию, когда потасовка закончилась и один из ее участников остался лежать на полу. В результате полицейских вызвала мать пострадавшего школьника после того, как сама приехала в школу.

На кадрах, которые распространились в сети, видно, как один из взрослых, на чьих глазах происходит избиение продолжает говорить по телефону, а затем неспешно направляется к месту событий. Другая преподавательница требует «прекратить» лишь после того, как более крупный школьник добивает своего оппонента, лежащего на полу.

Источник: 112, Baza

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