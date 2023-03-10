Си Цзиньпин стал первым в истории председателем КНР, переизбравшимся на третий срок

Си Цзиньпин переизбран на пост председателя Китайской народной республики. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Он стал первым в истории главой Китая, избравшимся на этот пост три раза подряд.

Его кандидатуру поддержали все 2952 депутата, принимавших участие в голосовании.

Си также сохранил пост председателя Центрального военного совета.

Кроме того, заместителем председателя КНР был избран первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, а председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей стал член постоянного комитета политбюро ЦК компартии Китая Чжао Лэцзи.

Раньше китайская Конституция запрещала одному и тому же человеку руководить страной более двух сроков. Однако в 2018 году в основной закон Китая были внесены поправки и теперь количество сроков неограничено.

Пост председателя КНР был учрежден в 1954 году. Первым эту должность занял Мао Цзэдун. В 1975 году пост председателя КНР был упразднен, однако уже спустя семь лет его восстановили.

Источник: Синьхуа

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