С начала войны в Украине у российских чиновников и сотрудников госкомпаний начали забирать загранпаспорта

После начала войны в Украине часть сотрудников российских государственных компаний и чиновников попросили «сдать на хранение» их загранпаспорта. Об этом пишет издание «Система» — расследовательский проект журналистов «Настоящего времени» и «Радио Свобода».

В некоторых случаях паспорта просят сдать на хранение ФСБ, в других – в специальный отдел по месту работы. Тем, кто отказывается это делать, предлагают уволиться. Часть сотрудников в итоге действительно увольняются, пишет издание.

Один из источников «Системы» утверждает, что в случае отказа сдать загран сотрудники ФСБ также намекают, что могут «аннулировать» документ, так что он в любом случае не поможет при выезде за границу.

В то же время какого-то единого правила насчет хранения заграничных паспортов в госструктурах нет, говорят собеседники издания в госорганах разного уровня. «Кому-то запрещают любой выезд за границу, кому-то — за пределы зоны ЕАЭС (Евразийский экономический союз, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) или ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — те же страны и Таджикистан)», — отмечает «Система».

Источник издания рассказал журналистам, что большинство кремлевских сотрудников даже не пытаются выезжать за пределы России. Другой источник утверждает, что некоторые работники госкомпаний в течение 2022 года «спокойно ездили по “нейтральным” странам» — разрешение на выезд мог подписывать лично глава кремлевской администрации Антон Вайно.

«Система» отмечает, что ограничения на поездки за рубеж были у российских госслужащих и до войны в Украине, однако об изъятии загранпаспортов раньше речи не шло. Правила выезда за границу начали ужесточаться с 2014 года, после аннексии Крыма.

Действующий закон позволяет ограничивать выезд и изымать загранпаспорта у сотрудников госсектора, которые имеют доступ к гостайне, добавляет «Система». Кроме того, ограничения могут коснуться военнослужащих и проходящих альтернативную службу, а также действующих и бывших сотрудников ФСБ.

Источник: «Настоящее время»

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