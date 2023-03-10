Российские учителя недополучили от государства 152 миллиона рублей. За месяц долг вырос в 15 раз

Россия недоплатила школьным учителям 152 миллиона рублей. При этом в конце прошлого года задолженности не было совсем, в январе долг составлял 10 миллионов рублей, а в феврале он вырос в 15 раз, сообщается на сайте «Росстата». На это обратило внимание издание «Сибирь.Реалии».

Кроме долгов, которые образовались из-за того, что бюджет не выделил деньги, учителям в России недоплатили еще 10 миллионов рублей из-за «отсутствия средств» у школ. Таким образом, суммарный долг перед преподавателями составляет 162 миллиона рублей. 146 миллионов из этой суммы не выплатили региональные бюджеты.

Общая задолженность по зарплатам в России на конец февраля составила 799 миллионов рублей. По сравнению с январем этот показатель вырос на 24%. По всей стране выплаты задерживают 19 тысячам работников.

За первый месяц 2023 года дефицит российского бюджета вырос в 14 раз, пишет издание. В конце 2022 года власти запланировали дефицит бюджета на текущий год в 2,9 миллиона рублей, однако уже за январь Россия исчерпала больше половины этой нормы.

«Сибирь.Реалии» сообщает, что нынешний показатель дефицита бюджета — худший за последние 25 лет.



Источник: «Сибирь.Реалии»

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