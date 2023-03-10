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Общество «Знание» проведет в городах России цикл встреч с участниками войны в Украине

19:51 • 10.03.2023

Российское общество «Знание» проведет в 28 городах встречи с участниками войны в Украине. Они состоятся в рамках «военно-патриотического форума», сообщается на странице проекта Вконтакте.

«В центре обсуждения будут такие темы, как летопись Великой Отечественной войны, служение Родине и патриотизм, борьба с фальсификацией истории, а также значение каждого региона в истории России», — говорится в записи.

В комментариях пользователи начали спрашивать, какое отношение «военно-патриотические форумы» имеют к проекту «Знание». Администрация сообщества на это ответила, что цель форума — «сохранить достоверные Знания о нашей истории, а также поднять такую тему, как значимость патриотизма».

Помимо российских военных, участвующих в боевых действиях в Украине, на мероприятиях «Знания» выступят чиновники, ученые и некие «лидеры мнений». 

Общество «Знание» называет себя некоммерческой организацией, которая осуществляет просветительскую работу в регионах и проводит мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и соцзащиты. «Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции», говорится на сайте проекта. 

Среди его партнеров — Минпросвещения, Министерство образования, VK, «Сбер», «Росатом», а также ВШЭ, РЖД и «Синергия».

Источник: «Знание»

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