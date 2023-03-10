Новое медиа «для женщин и про женщин» Kosa.media объявило о своем запуске

Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова, основательница проекта «Насилию.нет» Анна Ривина и главный редактор Forbes Woman Юлия Варшавская объявили о запуске нового издания под названием «Коса» — медиа «для женщин и про женщин». Кроме них, в проекте участвуют журналистка Юлия Дудкина и кураторка SMM Яна Головных.

«Мы уверены, что современные женщины нуждаются в качественной журналистике и достойном освещении тех проблем и вызовов, с которыми сталкиваются каждый день — на работе, в обществе и дома. Однако подавляющее большинство женских изданий до сих пор публикует лишь статьи про косметику и способы удержать мужчину, избегая острых тем. Исключений из этого правила слишком мало», — написала Таисия Бекбулатова.

«Мы решили изменить эту ситуацию и создали медиа, которое рассказывает о вещах, действительно волнующих нас и наших подруг: о важных новостях и законопроектах в России и в мире, о женском организме и здоровье, о положении женщин в разных странах, о борьбе с насилием и многом другом», — говорится в ее сообщении, опубликованном на главной странице Kosa.media.

По словам Ривиной, «к сожалению, по сей день женская повестка для многих прогрессивных и свободомыслящих людей занимает совсем неважное место в жизни», и для продвижения прав женщин требуется просветительская работа.

Источник: Kosa.media

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