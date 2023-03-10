CNN: Россия отправляет захваченное в Украине оружие в Иран, чтобы Тегеран смог его скопировать

Россия отправляет в Иран захваченное в Украине оружие. Иранцы подвергают эти образцы обратной разработке — то есть пытаются создать их точные копии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, за последний год российские военные захватили в том числе несколько американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин и переносных зенитно-ракетных комплексов Стингер, которые украинская армия была вынуждена оставить на поле боя.

Во многих случаях Россия отправляла образцы в Иран, чтобы местные военные изучили их и создали собственные копии этого оружия. Российские власти считают, что если продолжить поставку трофейного вооружения Тегерану, Иран продолжит поддерживать эту войну, пишет CNN.

Удалось ли иранцам реконструировать какое-либо из предоставленных в последнее время образцов вооружений, неясно. Однако Тегеран успешно копировал американское оборудование, захваченное в прошлом.

Например, один из важнейших видов вооружений в своем арсенале — противотанковую ракету Toophan — Иран скопировал с американской BGM-71 TOW в 1970-е годы. В 2011 году иранцы перехватили и скопировали американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 «Sentinel». Иранская версия этого летательного аппарата в 2018 году пересекла воздушную границу Израиля и была сбита.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что партнерство Ирана и России может не только еще сильнее дестабилизировать ситуацию в Украине, но и угрожать соседям Ирана на Ближнем Востоке.

Источник: CNN

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