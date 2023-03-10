Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна отправили в ШИЗО. Он якобы присел на кровать после подъема 

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна отправили в ШИЗО на 13 суток из-за того, что он присел на кровать после подъема. Об этом сообщила его жена Юлия Шестун.

По ее словам, сам Шестун нарушение правил отрицает, а администрация колонии отказывается предоставить фото- или видеодоказательства. Юлия Шестун также отметила, что кровать в камере ее супруга после подъема убирается на весь день.

В начале февраля 2023 года Шестуна перевели в тюремную больницу города Торжок Тверской области, где ему сделали операцию. 6 марта его вернули в ИК-6 Тверской области. Как подчеркнула его жена, швы после операции политику сняли полторы недели назад и он должен проходить месячную реабилитацию.

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил бывшего главу администрации Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по обвинениям в крупном мошенничестве, отмывании денег, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки.

Шестун свою вину не признал, а дело против себя назвал сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью.

В августе 2022 года Домодедовский городской суд Московской области добавил Шестуну еще шесть месяцев колонии строго режима по делу об оскорблении судьи.

В конце февраля 2023 года у семьи Шестуна конфисковали единственное жилье. Юлия Шестун тогда сказала, что решение о конфискации жилья было принято несмотря на то, что адвокаты ее семьи предоставили суду справки об инвалидности матери и о том, что у ответчиков нет другой недвижимости, а также заявление о признании семьи малоимущей.

Источник: «ОВД-Инфо»

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