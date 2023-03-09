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Сергея Зуева, обвиняемого в хищениях, уволили с поста ректора Шанинки 

15:09 • 09.03.2023

Сергея Зуева уволили с поста ректора Шанинки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Там сообщили, что новым ректором стала Мария Сигова. Ранее она занимала пост ректора Международного банковского института. При этом Зуев остался научным руководителем Шанинки и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета.

В октябре 2021 года Сергея Зуева задержали в рамках уголовного дела о хищении денег в Минпросвещения. В ноябре по ходатайству прокуратуры суд отправил его в СИЗО, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. После этого его несколько раз госпитализировали, а защита неоднократно просила изменить ему меру пресечения. 

Тем не менее Зуев оставался под стражей до августа 2022 года, когда суд отпустил его под домашний арест. Как заявляло следствие, Зуеву изменили меру пресечения после того, как он признал вину, «изобличил других соучастников» и возместил ущерб, который составлял более 15 миллионов рублей.

Другими фигурантами этого дела были бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова и бывший тогда ректором РАНХиГС Владимир Мау. В отношении последнего уголовное дело прекратили в октябре 2022 года. 

Источник: ТАСС

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