Православный вуз отказался выдать диплом на новое имя совершившей трансгендерный переход выпускнице, сославшись на американскую судебную практику и религиозные убеждения руководства 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет выпустил официальный комментарий в связи со своим решением отказать в выдаче диплома на новое имя совершившей трангендерный переход выпускнице вуза.

В тексте заявления утверждается, что выдача диплома на новое мужское имя противоречит нормам международного права и действующего российского законодательства. В нем также говорится, что ранее выданный диплом действителен даже после смены имени его владельца.

Большая часть комментария, опубликованного на сайте вуза, посвящена тому, что получение диплома на новое мужское имя не даст заявителю ничего, кроме «иллюзии признания учебным заведением Русской Православной Церкви факта “смены пола”» и знания, что «должностные лица Университета совершили действия, противоречащие их религиозным убеждениям».

Также в комментарии присутствуют отсылки к прецедентам в американской судебной практике, когда предприниматели судились из-за нежелания обслуживать ЛГБТ-персон.

«Если американская правовая система, воспринимая в качестве эталона реализации либеральных ценностей, разрешает руководству коммерческой организации, владеющей сетью магазинов, не совершать действия, явно противоречащие их религиозным убеждениям, то не является ли более очевидной необходимость защиты от злоупотребления правом для некоммерческой организации, которая создана и возглавляется верующими людьми в ситуации, когда противоречащий их убеждениям акт содержательно никак не повлияет на объем прав выпускницы?» — говорится в сообщении вуза.

Источник: ПСТГУ

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