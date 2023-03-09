«Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете». В Грузии отозвали проект закона об «иноагентах», который стал причиной массовых протестов в стране

В Грузии отозвали законопроект об «иноагентах», который стал причиной массовых акций протеста. Об этом говорится в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта», которая была инициатором законопроекта, общественного движения «Сила народа», и парламентского большинства.

«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — говорится в заявлении.

В то же время депутаты заявили, что на законопроект был «наклеен ложный ярлык российского закона», а «радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность».

«Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения.<...> По мере того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране», — поясняется в заявлении грузинских парламентариев.

Они также сообщили, что будут проводить встречи с населением, чтобы довести до широкой общественности «всю правду о каждой детали дела».

Источник: «Грузинская мечта»

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