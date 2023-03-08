В Тбилиси митингующие начали строить баррикады. Столкновения противников законопроекта об «иноагентах» с силовиками продолжаются второй день

В Тбилиси на проспекте Руставели недалеко от грузинского парламента участники акции против принятия закона об «иноагентах» начали строить баррикады из скамеек, самокатов и велосипедов, сообщают корреспонденты «Холода». Столкновения митингующих с силовиками продолжаются второй день.

Во время мирного митинга 8 марта представители грузинской оппозиции выдвинули властям страны два требования: отозвать законопроект об «иноагентах» и освободить всех задержанных на акции 7 марта. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе объявил, что у властей страны есть час на выполнение этих требований, сообщил телеканал Formula.

Ультиматум не был принят и спустя час участники акции попытались сломать ворота, которые ведут во двор парламента. Силовики заколотили их изнутри, после чего митингующие зажгли файеры и начали бросать в окна здания бутылки и камни.

В свою очередь, ОМОН применил водометы и начал оттеснять людей с площади перед парламентом. Некоторым участникам акции потребовалась первая помощь после того, как силовики закидали толпу гранатами со слезоточивым газом.

После этого в одном из переулков недалеко от грузинского парламента протестующие перевернули полицейский автомобиль. А на проспекте Руставели начали строить баррикады из скамеек, самокатов и велосипедов.

Днем 8 марта в столице Грузии также прошел Женский марш, в котором, по данным телеграм-канала Paper Kartuli, участвовали по меньшей мере пять тысяч человек. Участники акции скандировали «Нет российскому закону!». Колонна прошла по проспекту Руставели и подошла к площади перед зданием парламента. Подобные акции протеста прошли и в других городах Грузии.

7 марта в Тбилиси также прошла акция против принятия закона об «иноагентах». К грузинскому парламенту вышли тысячи протестующих, которые попытались перекрыть служебный вход в здание. После этого полиция начала оттеснять людей от парламента применяя против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

В ответ в силовиков полетели коктейли Молотова, тушить которые полицейским пришлось из водометов. По данным МВД Грузии, на акции 7 марта задержали 66 человек, три силовика пострадали.

Источники: «Холод»

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