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В Карелии ФСБ задержала 19-летнего либертарианца по обвинению в диверсии на железной дороге 

10:55 • 08.03.2023

В Карелии ФСБ задержала 19-летнего участника общественного движения «Гражданский альянс России» Никиту Клюню. Об этом сообщил председатель организации и юрист Олег Филатчев.

По его словам, в два часа ночи ему позвонил мужчина, который представился  сотрудником ФСБ. Он сообщил, что Клюню задержали и вменяют ему статью об участии в террористическом сообществе «из-за диверсии на железной дороге». 

Филатчев рассказал «Холоду», что Никита Клюня присоединился к «Гражданскому альянсу» в конце прошлого года, а сама организация работает в регионе с октября 2022 года. 

«Мы работали по местной проблематике. Нескольким семьям удалось оказать правовую поддержку. Из того какие мысли есть. На страницу нашу на некоторое время подписывалась пресс-секретарь губернатора. Руководство республики внимание на нас обращает, мы это знаем. Поэтому может быть это действительно какой-то факт давления», — сказал Филатчев.

По его словам, Клюня собирался участвовать в муниципальных выборах. При этом Филатчев подчеркнул, что все активисты движения, находясь в России, вынуждены работать в правовом поле и соблюдать все принятые в стране законы. «Каких-то поводов мы не давали», — заключил Филатчев. 

Сейчас Клюня находится в ИВС Петрозаводска, его соратники ищут ему адвоката. 

Источник: «Холод»

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