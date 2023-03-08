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В Грузии возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского во время протестов 7 марта 

19:58 • 08.03.2023

В Грузии задержали первого подозреваемого по уголовному делу о нападении на полицейского во время акции против принятия закона об «иноагентах», которая прошла 7 марта. Об этом сообщили в МВД страны. 

Там уточнили, что задержанный родился в 2001 году, однако его имя и фамилия не раскрываются. В МВД добавили, что за нападение на полицейского ему грозит от четырех до семи лет заключения.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на акции протеста 7 марта силовики задержали еще 66 человек. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции. У десятерых задержанных во время обыска нашли камни и пиротехнику. 

Источник: МВД Грузии 

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