В Грузии возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского во время протестов 7 марта 

В Грузии задержали первого подозреваемого по уголовному делу о нападении на полицейского во время акции против принятия закона об «иноагентах», которая прошла 7 марта. Об этом сообщили в МВД страны.

Там уточнили, что задержанный родился в 2001 году, однако его имя и фамилия не раскрываются. В МВД добавили, что за нападение на полицейского ему грозит от четырех до семи лет заключения.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на акции протеста 7 марта силовики задержали еще 66 человек. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции. У десятерых задержанных во время обыска нашли камни и пиротехнику.

Источник: МВД Грузии

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