Тульскую школьницу, которая нарисовала антивоенный рисунок, не отпускают из приюта и не дают общаться с отцом 

Тульскую школьницу Марию Москалеву, которая нарисовала антивоенный рисунок, не отпускают из реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также не дают ей общаться с родственниками и принимать посетителей. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал адвокат ее отца Владимир Билиенко.

По его словам, сотрудники центра не передают шестикласснице телефон, чтобы она могла позвонить отцу. Кроме того, к ней также не пропустили местного независимого депутата Ольгу Подольскую.

«В первый раз я пошла туда 3 марта, когда узнала в Следственном комитете, что Машу папе не отдали, хотя следователь сказал, что никаких препятствий для девочки быть с папой они со своей стороны не видят. Тогда мне не удалось ни с кем увидеться. Я оставила свой номер телефона, сказала, что хочу поговорить, пообщаться по поводу Маши. Мне не перезвонили», — рассказала Подольская.

Она еще дважды пыталась попасть в реабилитационный центр, последний раз — 7 марта, но тогда Подольскую не пустили даже на территорию учреждения.

Шестиклассницу Марию Москалеву забрали в приют 1 марта — в тот же день ее отца Алексея Москалева увезли в изолятор. На него завели уголовное дело о «дискредитации» российской армии. Поводом стали антивоенные публикации мужчины в «Одноклассниках». На следующий день Москалева поместили под домашний арест, а его дочь обещали вернуть домой.

Весной 2022 года Мария Москалева нарисовала на уроке ИЗО российский и украинский флаги с надписью «Нет войне». После этого в школу несколько раз вызывали полицейских, а в квартире семьи провели обыск.

Источники: «ОВД-Инфо», «Медиазона»

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