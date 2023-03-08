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Иран тайно поставлял России боеприпасы и защитное снаряжение для войны в Украине — Sky News

18:27 • 08.03.2023

Власти Ирана тайно поставляли России миллионы патронов и сотни тысяч артиллерийских снарядов для войны в Украине. Об этом, ссылаясь на собственный анонимный источник, сообщает Sky News. 

По данным телеканала, в январе из иранского порта в Россию через Каспийское море под российским флагом вышли два грузовых корабля «Муса Джалиль» и «Бегей». На борту, как утверждается, находилось 200 контейнеров с оружием, в которых было около 100 миллионов патронов, примерно 300 тысяч снарядов, а также еще около десяти тысяч бронежилетов и касок.

Кроме того, как сообщает Sky News, Тегеран поставил Москве боеприпасы для ракетных установок, минометов и пулеметов. Россия якобы заплатила за это наличными.  

«Россия продолжает использовать Иран в качестве “тыловой базы”», ​​— сказал источник телеканала, описывая военные связи между двумя странами.

Другой собеседник Sky News считает, что озвученное количество поставленных Ираном боеприпасов может быть завышенным. 

Источник: Sky News

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