Глава Минобрнауки заявил, что срок обучения в российской магистратуре сократят до одного года

Срок обучения в российской магистратуре будет сокращен до одного года. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, одного года хватит для получения углубленных профессиональных знаний.

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал министр.

При этом он пояснил, что магистратура не является продолжением основного образования, это специализированные знания.

О возвращении к «традиционной» системе образования президент России Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию в феврале 2023 года.

«Надо вернуться к традиционной системе образования — срок обучения — от четырех до шести лет, при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы. Если профессия требует допподготовки, молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре. Аспирантура — отдельный уровень образования», — сказал тогда Путин.

Источник: ТАСС

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