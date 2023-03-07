«Вот все, что осталось от моего взвода». Вслед за иркутскими белгородские мобилизованные пожаловались, что их отправляют на штурм украинских позиций без подготовки и поддержки

Мобилизованные из Белгородской области записали видеообращение, в котором пожаловались, что их отправляют на штурм украинских позиций без подготовки и поддержки. Ролик опубликовали телеграм-каналы Astra и «Осторожно, новости».

На видео видно около десятка мужчин в военной форме. Один из них говорит, что это бойцы территориальной обороны мобилизованные в Белгородской области. По словам говорящего, их перебросили на территорию самопровозглашенной ДНР, где сформировали из них штурмовые отряды и без подготовки и поддержки отправляют в атаку на укрепленные украинские позиции.

Мужчина на видео подчеркнул, что у белгородских мобилизованных нет для штурма ни необходимых навыков, ни экипировки и вооружения. По его словам, личный состав отказывается выполнять поставленные задачи в связи с большими потерями личного состава.

«Какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода. Из всей роты», — говорит мужчина.

Ранее два подобных обращения к президенту Владимиру Путину записали мобилизованные из Иркутской области. В нем военнослужащие теробороны также рассказывали, что их перебросили в самопровозглашенную ДНР и передали под командование местных командиров, которые за один день сформировали из них штурмовые отряды и отправили в атаку на украинский укрепрайон в Авдеевке.

При этом командиры, по их словам, отказывались называть свои имена и стреляли из автоматов и БМП по тем, кто отказывался идти в атаку.

После публикации второго обращения на просьбы мобилизованных отреагировал иркутский губернатор Игорь Кобзев, который заверил, что скоро иркутян переведут к новому месту службы.

Спустя еще некоторое время было опубликовано третье видеообращение, на нем уже жены и матери иркутских мобилизованных рассказали, что их мужей и сыновей все же отправили на штурм, в ходе которого большинство из них погибли, а выжившие остались на поле боя без еды, воды и эвакуации.

Источники: Astra, «Осторожно, новости»

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