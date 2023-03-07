Поддержать
Новости

Украинские журналисты установили личность солдата ВСУ, предположительно, расстрелянного российскими военными за слова «Слава Украине»

14:13 • 07.03.2023

Украинского военного, видео расстрела которого распространилось в сети 6 марта, звали Тимофей Шадура. Ему было 40 лет, он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. 3 февраля 2023 года он пропал без вести под Бахмутом. Об этом сообщила украинская журналистка Софья Качмар-Тимошенко, сославшись на сестру убитого, которая опознала брата на видео.

«Сестра говорит: “100 процентов — мой брат. Это его глаза, его голос и то, как он курит сигарету”», — написала Качмар-Тимашенко в своем фейсбуке.

Видео, предположительно, с казнью российскими солдатами украинского пленного распространилось в сети 6 марта. На кадрах видно безоружного мужчину средних лет в форме ВСУ, который курит и смотрит в камеру, Спустя пару секунд после начала съемки мужчина говорит оператору видео «Слава Украине!», после чего его расстреливают из нескольких автоматов.

Источник: Софья Качмар-Тимошенко

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»