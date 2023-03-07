Украинские журналисты установили личность солдата ВСУ, предположительно, расстрелянного российскими военными за слова «Слава Украине»

Украинского военного, видео расстрела которого распространилось в сети 6 марта, звали Тимофей Шадура. Ему было 40 лет, он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. 3 февраля 2023 года он пропал без вести под Бахмутом. Об этом сообщила украинская журналистка Софья Качмар-Тимошенко, сославшись на сестру убитого, которая опознала брата на видео.

«Сестра говорит: “100 процентов — мой брат. Это его глаза, его голос и то, как он курит сигарету”», — написала Качмар-Тимашенко в своем фейсбуке.

Видео, предположительно, с казнью российскими солдатами украинского пленного распространилось в сети 6 марта. На кадрах видно безоружного мужчину средних лет в форме ВСУ, который курит и смотрит в камеру, Спустя пару секунд после начала съемки мужчина говорит оператору видео «Слава Украине!», после чего его расстреливают из нескольких автоматов.

Источник: Софья Качмар-Тимошенко

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