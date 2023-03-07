«Террорист и его пособники задержаны». Лукашенко подтвердил факт диверсии на аэродроме «Мачулищи». Ранее сообщалось, что белорусские партизаны подорвали там российский самолет дальней радиолокационной разведки

Александр Лукашенко подтвердил факт диверсии на белорусском аэродроме «Мачулищи», где атаке подвергся российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

По его словам, «террорист» и «его пособники» уже задержаны, всего их около 20 человек. Организатором «попытки» диверсии, как заявил Лукашенко, стал «россиянин с украинским паспортом», которого якобы готовили в ЦРУ и СБУ.

Лукашенко также подтвердил, что самолет, поврежденный в результате диверсии, отправляли на ремонт в Россию. В то же время политик заявил, что А-50 не получил серьезных повреждений. По словам Лукашенко, царапины и одна пробоина не мешают ему выполнять работу.

27 февраля о подрыве российского военного самолета А-50 на белорусском аэродроме «Мачулищи» сообщали в объединении бывших работников силовых структур Беларуси BYPOL. Там утверждали, что в результате атаки двух начиненных взрывчаткой беспилотников повреждения получил сам самолет и снегоуборочная техника.

В свою очередь, белорусские власти до сегодняшнего дня категорически отрицали сам факт проведенной диверсии.

Источник: «Пул Первого»

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