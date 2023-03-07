Российские потери под Бахмутом в пять раз превышают украинские — CNN

Соотношение потерь российской и украинской армий под Бахмутом составляет пять к одному. Таковы данные разведки Североатлантического альянса, сообщает CNN, ссылаясь на неназванного представителя НАТО.

При этом он отметил, что потери ВСУ, обороняющих город, также являются «значительными». Российская армия и наемники ЧВК Вагнера пытаются взять Бахмут штурмом уже несколько месяцев. При этом украинская сторона не раз заявляла, что атакующие российские подразделения несут тяжелые потери.

В последние дни появились сообщения о том, что украинские военные намерены оставить Бахмут и отступить на следующую линию подготовленных оборонительных рубежей. Тем не менее, пока этого не произошло.

Американский Институт изучения войны (ISW) в последней сводке писал, что, вероятно, украинская армия проводит ограниченный тактический отход в восточной части города. В то же время пока рано говорить о намерении ВСУ оставить город полностью.

По данным аналитиков Института, ВСУ также несут серьезные, но не чрезмерные, потери, продолжая оборонять город от наступающих российских войск. В то же время, утверждают в ISW, продолжение обороны Бахмута является стратегически обоснованным, так как серьезно истощает ресурсы российской армии в живой силе и технике.

6 марта представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал в эфире украинского телемарафона, что украинские части не вышли из Бахмута и продолжают держать там оборону.

«Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, забирать оттуда раненых. Да, автодорога Бахмут-Константиновка довольно небезопасна. Однако наши подразделения обеспечивают возможность поставлять в Бахмут все необходимое», — сказал он.

Как утверждают в ISW, текущее российское наступление, вероятно, скоро завершится, причем вне зависимости от того, удастся ли россиянам захватить Бахмут или нет. Причиной тому — тяжелые потери, которые российская армия понесла не только при штурме этого города, но и при безуспешных попытках взять Угледар, где за несколько последних недель россияне потеряли около 150 танков и другой бронетехники.

Кроме того, отмечают аналитики ISW, российские «крупные» наступательные операции на Купянском, Сватовском и Кременном направлениях в Луганской области «также не приносят значительных успехов».

Источник: CNN, ISW

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