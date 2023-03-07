Московские депутаты от «Яблока» предложили амнистировать обвиняемых и осужденных по статьям о военной цензуре

Депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» внесли на рассмотрение законопроект об амнистии для осужденных и обвиняемых по статьям о военной цензуре.

Документ предполагает снятие обвинений и освобождение из СИЗО обвиняемых по уголовным статьям о «фейках» о российской армии, «дискредитации» вооруженных сил России и «призывах к санкциям против России». В законопроекте также прописано освобождение от отбытия наказания для тех, кто уже осужден по этим статьям.

Под действие амнистии попадут также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.

«Конечно, с точки зрения права невозможно всерьез говорить о том, что обвиняемые по статьям о военной цензуре совершили какие-то преступления, но амнистия сейчас – один из немногих реальных инструментов для освобождения этих людей. Мы очень надеемся, что милосердие окажется выше политических расхождений, и наши коллеги по Мосгордуме, а вслед за ними депутаты Госдумы, поддержат проект амнистии», — заявил руководитель фракции «Яблоко» в Московской городской Думе Максим Круглов.

По данным независимого правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», с момента принятия законов о военной цензуре в марте 2022 года фигурантами уголовных дел за их нарушение стали по меньшей мере 459 человек.

Источник: Пресс-служба партии «Яблоко»

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