Киев впервые запросил у Вашингтона кассетные авиабомбы. Они запрещены международными договорами, но ни США, ни Украина, ни Россия их не подписывали

Власти Украины впервые запросили у США кассетные авиабомбы МК-20, которые украинские военные хотят адаптировать для сброса с дронов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американских конгрессменов Джейсона Кроу и Адама Смита, работающих в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

Они уточнили, что Киев запросил авиабомбы МК-20 на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале, в дополнение к 155-мм кассетным артиллерийским боеприпасам.

По словам конгрессменов, Киев призвал их повлиять на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку таких вооружений. О реакции Белого дома на новый запрос Украины пока не сообщается.

В Киеве поясняют, что кассетные авиабомбы позволят ВСУ эффективнее противостоять наступлению российских войск в Донбассе.

Ранее сообщалось о поставках в Украину кассетных артиллерийских снарядов из Турции.

Кассетные боеприпасы представляют собой снаряд или авиабомбу, начиненную десятками или сотнями более мелких взрывных устройств, в свою очередь, содержащих десятки тысяч поражающих элементов. Такие вооружения считаются неизбирательными и несущими серьезную угрозу для гражданского населения, не только из-за большой площади поражения, но и из-за того, что отдельные элементы могут годами лежать на земле, не разорвавшись.

Существует ряд международных соглашений о запрете кассетных боеприпасов, однако ни Россия, ни США, ни Украина их не подписывали.

Источник: Reuters

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