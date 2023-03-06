Владимир Путин повысил начальника управления ФСИН по Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный

Президент России выпустил указ, которым повысил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева. Теперь он занимает должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний, сообщается на официальном портале правовой информации.

Гиричев работает в системе ФСИН с 1996 года. За все время службы его неоднократно повышали. Например, с 2017 по 2018 год он занимал должность начальника УФСИН России по Воронежской области. В 2020 он возглавил управление ФСИН по Владимирской области.

У Гиричева есть медали «За доблесть», «За усердие» второй степени, «За усердие в службе» первой степени, а также почетная грамота директора ФСИН России и серебряная и золотая медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

Правозащитный проект Gulagu.net называл Алексея Гиричева «серым кардиналом Иркутского террористического органа» и писал, что тот курировал пытки в колониях.

Во Владимирской области, где последние три года работал Гиричев, отбывает наказание Алексей Навальный. Он содержится в колонии №6 города Покров. С августа 2022 года политика отправляли в штрафной изолятор 11 раз. Среди оснований были поднятые рукава на робе, умывание в «неположенное время» или незастегнутая пуговица.

Адвокаты Навального рассказывали о пытках в отношении оппозиционера. К примеру, ему не давали спать по ночам, а когда Навальный заболел, к нему долгое время не допускали независимых врачей.

Источники: Официальный портал правовой информации, Gulagu.net

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