«Важные истории»: Во время мобилизации врачи в Петербурге раздавали пациентам повестки прямо на приемах

Осенью 2022 года сотрудников поликлиники №99 в Санкт-Петербурге обязали раздавать повестки пришедшим на прием пациентам. Аудиозапись с соответствующим распоряжением главного врача Александра Загородникова опубликовало издание «Важные истории». Факт того, что медицинские работники выдавали повестки, журналистам подтвердил один из пациентов поликлиники. Всего местные врачи выдали мужчинам призывного возраста более 100 этих документов.

Главврач Александр Загородников, депутат «Единой России», созвал своих коллег на собрание 21 октября. Он рассказал подчиненным, что их Выборгский район «недовыполняет план по мобилизации», поэтому глава района «приказал всем участвовать».

Загородников призвал коллег раздавать повестки пациентам-мужчинам от 20 до 50 лет.

«Сегодня есть шанс у заведующих отделений и врачей посчитаться с теми, кто жаждал помощи медицинской, требовал ее в лице мужского населения. Можно позвонить и пригласить особенных прийти на прием. [Сказать]: “Мы вам все сделаем, но вот вам повестка”. Сегодня этот шанс выпал», — сказал главный врач.

Он также советовал вручать повестки пациентам, которые приходили в учреждение закрывать больничные. «Сейчас еще милиционера подключим, чтобы исключить эксцессы», – добавил Загородников. «Главное, чтобы врачи не пострадали. Если какой-то буйный эксцентрик [попадется, скажите ему]: “Пожалуйста-пожалуйста, можете не получать, идите домой” и все», — слышно на аудиозаписи.

«Вот 20 повесток даю на сегодня. Вы на меня так не смотрите, как будто я враг народа! Я не хочу этим заниматься, поверьте! Я передаточное звено, я доношу то, что мне сказал глава района. По-другому ничего не сделаешь», — сказал Загородников.

Источник «Важных историй» рассказал изданию, что сотрудники поликлиники №99 выдали пациентам больше сотни повесток. Несколько врачей, чтобы не участвовать в этом, ушли в незапланированные отпуска.

Мужчина, который получил повестку в этой поликлинике, рассказал журналистам, что документ ему выдал сотрудник информационной безопасности больницы. «Он зашел в кабинет к врачу, когда я там сидел, и стал переписывать мои данные с компьютера. Просто нонсенс. Я был в шоке, что вы делаете, прием у врача», — вспоминает молодой человек. Он добавил, что к тому моменту у него уже была повестка, присланная домой, и что он уже даже ездил в военкомат, но его не взяли на фронт из-за возраста и болезней.

Источник: «Важные истории»

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