В России в прошлом году в суды поступило рекордное число дел о терроризме и экстремизме. Больше всего таких дел возбуждают в Дагестане и Москве 

В прошлом году в российские суды было направлено рекордное число уголовных дел о терроризме и экстремизме. Об этом пишет глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его данным, в 2022 году было заведено 2233 уголовных дела о терроризме. При этом каждое пятое из них возбудили в Дагестане. Количество таких дел с 2010 года выросло более чем в четыре раза.

«Параллельно увеличивается доля обвиняемых в оправдании терроризма и в участии в террористическом сообществе», — пишет Чиков.

В то же время каждое пятое уголовное дело об экстремизме возбуждается в Москве.

«Изменилась структура экстремистских дел. Если раньше это была в основном статья 282 — возбуждение вражды и унижение достоинства в интернете — то теперь основная статья 282.2 за участие в деятельности экстремистского сообщества», — пояснил Чиков, отметив, что в основном по таким делам преследуют представителей религиозной организации Свидетели Иеговы, некоторые региональные отделения которой признаны в России экстремистскими.

Как отмечает Чиков, в этом году тренд на рост числа таких дел сохранится. Только в январе 2023 года, по данным МВД, возбуждено 157 уголовных дел «террористического характера» и 134 «экстремистской направленности».

Источник: Павел Чиков

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