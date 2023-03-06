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В Курской области стоявший в карауле срочник застрелил одного сослуживца и ранил другого

10:46 • 06.03.2023

В Курской области в одной из воинских частей военнослужащий-срочник убил одного сослуживца и ранил другого. Об этом сообщают телеграм-каналы Astra и Baza, ссылаясь на неназванные источники. 

По их данным, инцидент произошел в ночь на 6 марта в 37-ой мотострелковой бригаде в/ч 69647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области недалеко от украинской границы.

Стоявший в карауле срочник по имени Магомед (фамилия не называется) заметил движение на охраняемом им участке. Он крикнул: «Стой, кто идет!», но не получил ответа и открыл огонь. 

В результате смертельное ранение получил 19-летний срочник из Татарстана по имени Тамир, а 22-летний военнослужащий из Новосибирска Владислав получил ранение и был госпитализирован.

Минобороны и власти региона пока никак не комментировали этот инцидент.

Источники: Astra, Baza

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