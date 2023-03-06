В Кремле хотят, чтобы явка и результат кандидата от власти на президентских выборах в 2024 году были лучше, чем в 2018

В Кремле хотят, чтобы явка и результат на выборах президента в следующем году были выше, чем в 2018. Такое пожелание было высказано на семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля, сообщает РБК со ссылкой на источники. Этот блок курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

На семинаре говорилось о том, что поддержка Владимира Путина в обществе высока, и что уровень этой поддержки необходимо сохранить.

Обсуждалось также пожелание сделать так, чтобы результаты действующего президента на выборах были «лучше, чем в ходе прошлой кампании». Причем важен не только показатель в процентах, но и поддержка Путина избирателями в абсолютных цифрах, отмечает источник издания.

Перед выборами 2018 года Кремль ставил задачу, чтобы явка составила 70%, и чтобы Путин получил столько же голосов. В итоге за президента якобы проголосовали 76,7% избирателей, а явка составила 67,5%.

Источник: РБК

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