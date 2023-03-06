В Кемеровской области журналисту назначили восемь месяцев исправительных работ из-за постов со словами «оккупанты» и «страна-агрессор»

Рудничный районный суд в Кемеровской области приговорил местного журналиста Андрея Новашова к восьми месяцам исправительных работ по делу о «фейках» про российскую армию. Также ему на год запретили публиковать что-либо в интернете. Об этом пишет проект «Сетевые свободы».

Поводом для возбуждения дела стали десять постов Новашова в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждает следствие, в марте 2022 года журналист опубликовал сообщения, в которых содержались слова и фразы «оккупанты», «целенаправленная бомбардировка», «страна-агрессор», «вероломно напала», «непрерывная прямая военная атака, направленная на уничтожение мирного населения» и другие. Некоторые из этих постов были размещены раньше опровержений Минобороны, указывают правозащитники.

Андрея Новашова задержали в марте 2022 года. По данным «Сетевых свобод», тогда следователь предложил журналисту «извиниться перед лицом Вооруженных сил», чтобы вместо СИЗО суд назначил ему меру пресечения не связанную с лишением свободы. Новашов отказался, а судья все равно не отправил его под стражу.

Более того, как отмечают правозащитники, Новашов «категорически отказался от прекращения уголовного дела выплатой судебного штрафа без судимости». Журналист не признает вину и настаивает на оправдательном приговоре.

Источник: «Сетевые свободы»

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