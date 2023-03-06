NYT: Российских солдат сознательно посылают на смерть под Марьинкой, чтобы выявить огневые позиции ВСУ

Командование российской армией посылает группы пехотинцев на штурм траншей под Марьинкой в Донецкой области, зная, что они будут убиты. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, когда первая группа пехоты начинает штурм, ВСУ открывает по ней огонь. В это время другой отряд фиксирует огневые позиции украинских войск и начинает шквальный минометно-артиллерийский обстрел. Затем на поле боя появляется вторая группа пехотинцев, которая пытается проникнуть в траншею.

Российская армия начала пользоваться этой тактикой недавно, пишет издание. Для этого штурмовые взводы, в которые входят от 12 до 15 человек, разделяют на маленькие группы по три человека — которых друг за другом и посылают в траншеи.

Украинские солдаты называют эти передовые отряды россиян «мясом» — из-за высокой смертности среди них.

Источник: The New York Times

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