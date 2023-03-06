«Либо вырезать героя, либо сделать его “правильным”». Казахстанская писательница сняла с продажи в России свою книгу после того, как нейросеть нашла там второстепенного ЛГБТ-персонажа

Казахстанская писательница Марго Эрванд была вынуждена остановить продажи своей книги в России из-за принятого в стране закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». В ее произведении «Соблазны одиночества» нейросеть нашла второстепенного персонажа-гея.

Как пишет Forbes.kz, российский издатель Ridero попросил Эрванд вырезать сюжетную линию ЛГБТ-героя или изменить ее.

«Издатель настоятельно просил меня приостановить продажи, внести правки — либо вырезать линию героя, либо сделать его “правильным” согласно законам Российской Федерации — и после этого возобновить доступ к изданию. Сам издатель никакой ответственности не несет, все остается на совести автора», — рассказала Эрванд.

Книга «Соблазны одиночества» вышла летом 2022 года и продавалась в России на всех литературных платформах, а также была доступна в онлайн-библиотеках, на таких маркетплейсах, как Wildberries и AliExpress.

«Всего на онлайн-сервисах у меня продается 4 книги, в других персонажей “нетрадиционной” ориентации нет, так что понятно, что тексты действительно проверили. Когда взрослым людям запрещено читать литературу, в которой есть упоминание о другой ориентации — это, мне кажется, нарушение прав и свобод не только писателя, но и всех людей», — отметила Эрванд.

24 ноября 2022 года Госдума приняла закон, полностью запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было ранее. За нарушение закона предусмотрены штрафы — до 200 тысяч для физических лиц и до пяти миллионов — для юридических.

Источник: Forbes.kz

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