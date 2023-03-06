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Гражданку Украины около года держали в психбольнице из-за отказа получать российский паспорт 

16:59 • 06.03.2023

Жительницу Харькова Ирину почти год держали в российской психиатрической больнице после того, как она отказалась от получения гражданства России. Об этом телеграм-каналу «Можем объяснить» рассказал правозащитник Алексей Прянишников. 

По его словам, в мае 2022 года Ирину из Харькова на автобусе вывезли в Белгород и поместили в пункт временного содержания. Прянишников также отметил, что в медицинских документах женщины указано, что Ирина приехала в Белгород к родственникам, но сама женщина утверждает, что это не так. 

После того, как Ирина отказалась сообщить российским властям свои данные, ее, по словам правозащитника, перевели в Белгородскую психбольницу. 

«Отказ сообщать о себе сведения не является основанием для помещения в психбольницу. Но, к сожалению, это уже не первый такой случай в моей практике», — говорит Прянишников. 

В белгородской больнице украинка пробыла до 10 августа 2022 года, а затем ее перевели в психбольницу Энгельса в Саратовской области. Как отмечает Прянишников, там врачи назначили ей галоперидол. «Это нейролептик, применяемый в лечении шизофрении еще с советских времен. Во всем цивилизованном мире считается довольно вредным препаратом, имеющим массу побочных эффектов», — пояснил Прянишников. 

Он также отметил, что российские чиновники неоднократно предлагали выписать Ирину, если та согласится получить российский паспорт, но женщина отказывалась. 

«В чем мотивация такого экстравагантного поиска новых граждан России — остается только догадываться. Думаю, такое рвение обусловлено тем, чтобы можно было рассуждать о выборе украинцев в пользу России, то есть пропагандистские мотивы. И я бы не исключал каких-то корыстных мотивов со стороны конкретных чиновников», — говорит Прянишников.

21 февраля правозащитник смог добиться свидания с Ириной в психбольнице. Прянишников отметил, что после консультаций с миграционным подразделением МВД врачи отпустили женщину. 23 февраля Ирина уже была в Харькове. 

Источник: «Можем объяснить»

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