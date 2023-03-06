ФСБ заявила, что предотвратила покушение на «православного олигарха» Константина Малофеева

В ФСБ утверждают, что сотрудникам службы удалось предотвратить покушение на крупного российского предпринимателя, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

По данным спецслужбы, «террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева».

ФСБ опубликовала два видео. На первом — неизвестный мужчина якобы минирует мерседес Малофеева, припаркованный на улице, закладывая взрывное устройство под заднее крыло автомобиля.

На втором видео та же машина стоит уже на подземном паркинге. Ее разминируют с помощью робота сапера.

Как заявили в ФСБ, организатором покушения является командир «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне ВСУ в Украине, Денис Капустин.

2 марта бойцы этого подразделения совершили вылазку на территорию Брянской области. В результате, по утверждению местных властей, погибли два местных жителя, а также был ранен ребенок.

В свою очередь, Капустин с другими бойцами записал видео возле акушерско-фельдшерского пункта села Любечане Брянской области, в котором заявил, что «РДК» не воюет с гражданскими и призвал россиян «поднимать бунт и бороться с путинским режимом с оружием в руках».

Источники: ТАСС

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