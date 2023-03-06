Адвоката из Краснодара Михаила Беньяша оштрафовали на 30 тысяч рублей по обвинению в нападении на полицейских

В Краснодаре местный суд признал адвоката Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сам Беньяш сообщил в своем телеграм-канале.

Так завершилось повторное судебное рассмотрение, поводом для которого стал инцидент на акции протеста против пенсионной реформы в сентябре 2018 года.

Как утверждало обвинение, тогда адвокат укусил за руку одного сотрудника полиции и ударил локтем в лицо другого. Беньяш своей вины не признал и заявил, что сам был избит полицейскими. На это силовики ответили, что, будучи задержанным, адвокат начал биться головой о стекло полицейской машины.

В октябре 2019 года Беньяш был оштрафован за это на 30 тысяч рублей. Позже он обжаловал решение и добился его отмены, а это дело было направлено на новое рассмотрение.

В феврале 2023 года адвокат Михаил Беньяш, внесенный Минюстом в реестр «иноагентов», был лишен адвокатского статуса по требованию того же ведомства. Поводом для этого стали антивоенные посты в его телеграм-канале.

Позже почти сто российских адвокатов подписали открытое письмо в поддержку Беньяша, потребовав вернуть ему адвокатский статус.

Источник: Михаил Беньяш

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