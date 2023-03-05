Суд требует от фигуранта дела о граффити «Путин — вор» являться на заседания несмотря на то, что тот на больничном из-за туберкулеза

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону требует, чтобы фигурант дела о граффити «Путин — вор» Кирилл Скрипин приходил на заседания, несмотря на то что он находится на больничном из-за туберкулеза. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Мужчине тяжело появляться на заседаниях, поэтому он неоднократно подавал ходатайства о приостановке рассмотрения дела, либо о том, чтобы слушания проходили без него. Прокурор в ответ на одно из таких ходатайств предложил вызвать в суд скорую. Скрипин отказался со словами, что скорая в его случае не поможет.

Из-за болезни мужчина не пришел на последнее заседание. Суд постановил оформить его привод на следующее.

«ОВД-Инфо» отмечает, что ранее суд обращался в больницу и спрашивал, может ли Скрипин посещать заседания. При этом суд не интересовался, как это скажется на состоянии его здоровья, а лишь уточнял, не будет ли присутствие фигуранта дела опасным для окружающих. Врачи ответили, что мужчина может приходить на заседания в медицинской маске.

Кирилла Скрипина и еще двоих молодых людей задержали в марте 2021 года. Против них возбудили уголовные дела по статье о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК). По версии следствия, они написали на одном из домов в Ростове «Путин — вор», и тем самым «выразили неуважение к обществу».

Скрипин провел несколько месяцев в СИЗО, в сентябре 2021 его отпустили без каких-либо документов и объяснений. В декабре прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу. В октябре 2022 мужчина заболел туберкулезом, из-за чего производство в его отношении приостановили.

Другого фигуранта дела — Михаила Селицкого — в октябре 2022 года приговорили к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице. В апелляции он добился сокращения срока ограничения свободы на месяц.

Источник: «ОВД-Инфо»

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