МВД объявило предполагаемого участника «Русского добровольческого корпуса» Илью Богданова в федеральный розыск

Российское МВД объявило в федеральный розыск Илью Богданова, предположительно причастного к нападению в Брянской области. Мужчину также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Богданов фигурировал на видео, которое участники «Русского добровольческого корпуса» сняли в Брянской области в начале марта. В базе МВД указывается, что мужчина объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой конкретно — не уточняется.

Илья Богданов родился во Владивостоке. До 2014 года он работал старшим лейтенантом пограничной службы ФСБ. Потом он переехал в Украину и участвовал в военных действиях в Донбассе на стороне Киева. Вскоре после переезда он получил украинское гражданство.

2 марта российские власти заявили об атаке «украинских диверсантов» в Брянской области. Группа мужчин якобы перешла границу из Украины и устроила в ближайших селах перестрелки. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о гибели двух человек. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ответственность за события в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус». Они называют себя подразделением «русских добровольцев», воюющих на стороне Украины.

Глава организации Денис Капустин (Никитин) в интервью Financial Times говорил, что цель акции заключалась в том, чтобы показать, как плохо охраняется граница с российской стороны. Кроме того, «Русский добровольческий корпус» хотел вдохновить россиян на сопротивление властям. В разговоре с журналистом издания Капустин сказал, что о погибших в результате акции ему неизвестно.

Мужчина также заявил, что атака была согласована с украинскими властями. В офисе президента Украины свою причастность к произошедшему отрицают.

Источник: РИА Новости

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