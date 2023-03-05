ЧВК «Вагнер» начала открывать вербовочные пункты в спортивных клубах

Со 2 по 4 марта ЧВК «Вагнер» открыла как минимум три новых вербовочных центра в российских спортивных клубах. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Пункты вербовки расположены в спорткомплексе «Динамо» в Самаре, в спортклубе «Антарес» в Ростове-на-Дону и в здании Федерации бокса России в Тюмени. Исследователи объясняют их появление тем, что Евгений Пригожин больше не может набирать бойцов в свою ЧВК из российских колоний — делать это ему якобы запретили российские чиновники.

Глава ЧВК «Вагнер» заявил о прекращении набора заключенных для участия в войне в Украине 9 февраля.

Путем привлечения спортсменов Пригожин собирается компенсировать уменьшение состава военной компании, отмечают в Институте.

В начале 2023 года в Санкт-Петербурге заработал молодежный клуб «Вагнеренок», куда приглашают школьников и студентов младших курсов. На лекции 22 февраля там выступил спецназовец Виктор Шмарковский, который рассказывал о методах вербовки.



Источник: Институт изучения войны

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