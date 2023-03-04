«Только вам под силу спасти наших отцов, мужей, братьев, сыновей». Родственницы иркутских мобилизованных, брошенных на штурм без подготовки, записали обращение к Владимиру Путину

Супруги и сестры мобилизованных из Иркутской области записали видеообращение к президенту. Женщины попросили «спасти тех, кого еще можно спасти».

По словам родственниц, на днях их близкие вышли с ними на связь и рассказали, что попали в окружение ВСУ. Женщины отмечают, что полк оказался практически полностью уничтожен, начальство их бросило, а выжившие солдаты уже несколько дней находятся на поле боя без еды и воды.

Родственницы мобилизованных отмечают, что среди их близких есть раненые и погибшие, «которых даже нет возможности забрать с поля боя». На видеозаписи они просят Путина «посодействовать в направлении к мобилизованным дополнительных сил или в их эвакуации».

Иркутские мобилизованные из полка 1439 трижды записывали видеообращения к президенту, в которых жаловались, что вместо службы в территориальной обороне их отправляли на штурм украинских позиций. Последний раз — 26 февраля — они рассказали, что их незаконно передали в подчинение первой Славянской бригаде ДНР, где из них сформировали штурмовые подразделения и посылают «на убой».

«Напрямую говорит командование, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение», — сказал один из военнослужащих на видео.

На последнее обращение отреагировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заверил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны России, а также пообещал, что в ближайшее время военных переведут к новому месту службы.

Тем не менее, вскоре после этого мобилизованных отправили на штурм Авдеевского укрепрайона.

Аналогичная ситуация произошла с мобилизованными из Оренбургской области. Они также обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему солдат территориальной обороны без подготовки отправляют штурмовать ближайший укрепрайон. «У нас нет даже схематических карт, чтобы ориентироваться на местности, мы идем на штурм вслепую, не зная как действовать. Мы находимся в безвыходной ситуации, нас считают расходным материалом», — сказали они.

Родственники мобилизованных из Оренбурга отправили коллективное письмо на имя Путина. Из администрации президента пришел ответ, что их обращение было перенаправлено в Минобороны.



Источник: «Осторожно, новости»

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