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Следственный комитет начал проверку по факту избиения автора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова в суде

16:09 • 04.03.2023

СК организовал проверку по факту «возможных противоправных действий» со стороны полицейского, избившего активиста Дмитрия Иванова. Об этом руководитель ГСУ СК сообщил депутату Мосгордумы Дарье Бесединой. 

18 января, когда активист находился в аквариуме в Тимирязевском суде, к нему ворвался конвоир и грубо вытащил Иванова оттуда, пока тот пытался дослушать разговор адвоката и судьи. Позднее Дмитрий Иванов рассказал, что силовик спустил его по лестнице, выключил видеорегистратор, а затем избил дубинкой по ребрам и по голове. Кроме того, конвоир пытался опустить его голову в унитаз и угрожал изнасилованием. 

«”Сейчас выебу тебя дубинкой и обоссу”, — медленно проговорил он, замахиваясь, поочередно нанося удары по затылку и ягодицам. Сил отвечать уже не было, и я только тяжело дышал, уткнувшись лицом в пол», — рассказывал Иванов.

Врач, к которому автор «Протестного МГУ» обратился в СИЗО, обнаружил на его теле гематомы только на запястьях и посоветовал прийти в другой день. Издание SOTA позже установила, что Иванова избил прапорщик полиции Алексей Жалнин.

Активиста арестовали в июне 2022 года. По версии следствия, он распространял «заведомо ложную» информацию о российской армии в своем телеграм-канале «Протестный МГУ». На него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти»). 

1 марта прокуратура запросила для Дмитрия Иванова 9 лет колонии. 

Источник: «Тюремный МГУ»

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